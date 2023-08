Rinviata a fine agosto la decisione su aumenti tariffe trasporti

Tutto rinviato. L'assemblea dell'Agenzia del Trasporto pubblico di bacino della Città metropolitana di Milano, Monza, Brianza, Lodi e Pavia si è riunita questa mattina per decidere se aumentare le tariffe dei mezzi pubblici recependo così la delibera dell'adeguamento Istat approvata da Regione Lombardia, rimandando però il tutto alla fine di agosto.

La maggior parte dei soci seduti al tavolo ha espresso contrarietà all'aumento, ribadita anche dal Comune di Milano.

Per questo si è chiesto di rimandare la votazione, anche per avere maggiore consapevolezza di quanto inciderà l'eventuale rincaro sui bilanci di ciascun ente.

Sui 10 milioni circa stimati per coprire gli aumenti, la quota del Comune di Milano è quella più rilevante. Il rischio sarebbe di veder aumentare il biglietto di Atm di 10 centesimi.

Palazzo Marino, tramite l'assessore alla Mobilità Arianna Censi, ha fatto sapere di essere contrario a un nuovo aumento, chiedendo che i costi vengano coperti dalla Regione o dallo Stato.



