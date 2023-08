Pioli chiude la tournée del Milan 'il bilancio è positivo'

"Abbiamo lavorato bene, giocando sempre contro avversari di grande qualità. Il bilancio è positivo. Sono soddisfatto dei nuovi e del loro processo di inserimento, servirà comunque del tempo". Stefano Pioli si mostra comunque soddisfatto al termine della tournée del Milan, dopo le gare con Juve, Real e l'ultima (persa) con il Barcellona: il tecnico rossonero va oltre i risultati e parla di bilancio positivo della fase pre campionato. Qualche critica per la sconfitta subita con i blaugrana: "Abbiamo creato pericolosità, ma senza sfruttare le chance costruite. Anche dietro abbiamo concesso qualcosa". Quanto agli attaccanti Pioli sottolinea che "dai tre davanti mi aspetto che facciano gol o li facciano fare". E su Leao: "Vogliamo che sia il più possibile in possesso, ma non deve essere l'unica opzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA