Morto travolto da auto, indagini per omicidio stradale

La procura di Milano aprirà un'inchiesta per omicidio stradale per la morte del 18enne travolto ieri da un'auto mentre con i genitori stava passeggiando sul marciapiede di viale Umbria a Milano. La vettura che lo ha investito si era scontrata prima con un'altra auto per poi piombare sul ragazzo, schiacciandolo contro un palo. Non si esclude l'iscrizione nel registro degli indagati dei conducenti di entrambe le auto, come atto garantito, in attesa che le indagini stabiliscano le effettive responsabilità.

Il pm Antonio Cristillo è in attesa degli atti della polizia locale.



