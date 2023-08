Donna di 36 anni rapinata con un tirapugni in periferia a Milano

Una donna di 36 anni, di origine marocchina, è stata aggredita e rapinata ieri sera. in periferia, a Milano, da tre sconosciuti uno dei quali senza dire nulla l'ha anche colpita con un tirapugni. Lo ha riferito stamani la Questura.

E accaduto in via Padova intorno alle 22, quando la donna è stata avvicinata dallo sconosciuto che l'ha colpita sottraendole il portafogli, con dentro pochi contanti e i documenti.

Dopo essersi ripresa la donna ha preso un taxi ed è andata a casa, dove ha accusato forti dolori e si è convinta a chiamare la Polizia. Sentita dagli agenti al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, dove è stata trasportata in codice verde, ha descritto i tre dicendo che si sarebbe trattato di egiziani.



