Dal 2005 per il Trivulzio perdite da 110 milioni di euro

Un deficit patrimoniale da 32 milioni di euro che richiede "una ricapitalizzazione" e circa 110 milioni di perdite portate a nuovo accumulate dal 2005 a oggi. Sono alcuni dei numeri del Pio Albergo Trivulzio di Milano, evidenziati in una relazione redatta dall'Agenzia regionale di controllo del sistema socio-sanitario lombardo.

Gli interessi passivi nel 2022 sono di circa un milione di euro, in "forte crescita" per il 2023. I debiti verso i fornitori ammontano a circa 24 milioni di euro, con tempi di pagamento nel 2022 di 240 giorni e un aumento considerevole rispetto all'esercizio precedente di 5,7 milioni (+31%). E un'esposizione finanziaria, anche per le mancate alienazioni del 2023, che porterà "a un peggioramento" dei tempi di pagamento.

Gli Uffici amministrativi del Pat, si legge nel documento, hanno confermato che, come riportato sul bilancio d'esercizio 2022, rispetto ad un valore dei contratti complessivo di 50,4 milioni di euro, l'Asp ha ricevuto rimesse di cassa dalle Ats di Milano e Brianza per 45,1 milioni (circa il 90%).

Dato che la produzione riconosciuta ammonta a 28,7 milioni (57%), il Pat dovrà restituire 16,4 milioni, "peggiorando la propria situazione di liquidità e il risultato economico dell'anno 2023". Rispetto al 2019, i ricavi per prestazioni sanitarie sono diminuiti di circa l'11%, quelli per l'assistenza sanitaria di circa il 35% e quelli per l'assistenza minori di circa l'8%, sebbene il 2022 registri una ripresa sul 2021.

All'interno del conto economico allegato al budget 2023, si può riscontrare che il costo del lavoro è stimato in circa 62 milioni di euro a fronte di ricavi complessivi stimati per poco più di 78 milioni di euro. Considerando solo la parte di ricavo derivante dalla produzione da attività sanitaria, sociosanitaria e sociale, l'importo dei ricavi si riduce a circa 64,5 milioni di euro.

Di conseguenza, l'incidenza del costo del lavoro sui ricavi per la sola parte di produzione è circa del 96%, in linea al dato del 2022 e in aumento rispetto agli anni 2019-2021.



