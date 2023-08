Atalanta-Pro Sesto 3-0 in amichevole, esordio di Touré

Esordio del nuovo centravanti El Bilal Touré, titolare per il primo tempo nell'Atalanta che ha battuto 3-0 (1-0) la Pro Sesto, formazione di serie C allenata dall'ex giocatore nerazzurro Francesco Parravicini, nell'amichevole disputata nel pomeriggio in sede, sul campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.

Il maliano ex Almeria, arrivato a sostituire Hojlund, s'è segnalato per uno scarico dal fondo per Ruggeri (25', parato) e un colpo di testa centrale a 10' dall'intervallo su punizione crossata di Ederson. Nerazzurri avanti dopo 4 minuti grazie alla spizzata di fronte di Bonfanti su angolo di Bakker, che raddoppia nella ripresa al 9' in rasoterra dall'area sfruttando la palla dal fondo di Latte Lath prima del tris di Scalvini in elevazione sull'angolo da destra di Koopmeiners a 2' dalla fine.

In panchina Zapata, tornato in gruppo solo lunedì dopo il recupero dalla lesione al gemello di maggio. A parte Adopo (distorsione alla caviglia destra), Miranchuk (lombalgia, dall'inizio del precampionato) e Hateboer, così come gli altri lungodegenti Palomino e Soppy che sono sul mercato. Sabato alle 15.30 test internazionale sul campo dell'Union Berlino con partenza nel pomeriggio della vigilia; il 12, l'antipasto serale (20.30) di serie A con la Juventus a Cesena, preceduto probabilmente da un altro test a Zingonia (da confermare) contro la Pergolettese, altra squadra di serie C.



