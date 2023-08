A Como la seta in mostra con 'Denudare feminas vestis'

Viene dalla Naturalis Historia di Plinio il Vecchio lo spunto per il titolo della mostra Miniartexil '32, 'Denudare feminas vestis' (Denudare le donne vestendole), in programma a Como, nell'ex Chiesa di San Pietro in Atrio dal 6 agosto al 3 settembre.

L'edizione 2023 della mostra che promuove la ricerca nell'arte tessile contemporanea rientrerà infatti nel programma delle Celebrazioni del Bimillenario della nascita del comasco Plinio.

Miniartextil '32 proporrà una riflessione materica ed emozionale sulla seta - eccellenza del distretto tessile comasco testimoniata anche da Plinio il Vecchio - e sulle possibili interpretazioni dell'universo femminile. Nel corso delle sue sterminate indagini naturalistiche, Plinio si dedicò anche allo studio della seta, arrivando a confutare la credenza secondo cui il filato era prodotto e raccolto direttamente da alberi fiabeschi.

In mostra a Como 54 minitessili realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo e diverse opere di grandi dimensioni realizzate da artisti internazionali tra cui lo zimbabwese Moffat Takadiwa, che, per la prima volta in Italia, esporrà due opere. Le sue creazioni saranno successivamente alla 60ma Biennale di Venezia, nel padiglione dello Zimbabwe. Le sue opere sono arazzi contemporanei creati con minuscoli pezzi di plastica, soprattutto tasti di computer, trovati tra i rifiuti ad Harare, in una delle più grandi discariche del paese. Le sue opere, che riprendono i pattern tradizionali dei tessuti dello Zimbabwe, aprono un dialogo con temi quali l'identità culturale, l'indipendenza, la questione ambientale.



