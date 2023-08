E' previsto per stamani nel carcere di Monza l'interrogatorio di garanzia di Zakaria Atquaoui, il 23enne italo-marocchino che ha confessato di aver ucciso a coltellate sabato all'alba la ex fidanzata Sofia Castelli, 20 anni. L'omicidio è avvenuto nell'appartamento dei genitori della ragazza (assenti per una vacanza) a Cologno Monzese (Milano).

Atquaoui comparirà davanti al Gip di Monza assistito dall'avvocato di fiducia Marie Louise Mozzarini.



