Sgomberato centro sociale a Monza, 'rischio amianto'

All'alba di martedì la Polizia di Stato ha sgomberato il centro sociale 'Foa Boccaccio 003' situato in via Timavo a Monza.

"Gli Agenti della Questura di Monza e della Brianza - si legge in una nota - hanno fatto accesso nell'area di via Timavo 12 a Monza, occupata dal locale centro sociale, al fine di consentire ai proprietari del sito gli interventi di messa in sicurezza dello stesso, sussistendo concreti pericoli di crollo delle strutture, oltre che il rischio di contaminazione da fibre di amianto". Lo sgombero si sarebbe reso necessario anche a causa dei "gravi danni strutturali con scoperchiamento e compromissione dei tetti" provocati dalla recente ondata di maltempo.



