Maltempo, 100 milioni di euro di danni in provincia di Varese

I danni relativi al maltempo superano i 100 milioni di euro in provincia di Varese. Il dato è emerso nel corso dell'incontro che si è tenuto oggi a Saronno (Varese), Comune particolarmente colpito da grandine e tromba d'aria. All'incontro hanno partecipato gli assessori regionali Romano La Russa (Protezione civile), Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Francesca Caruso (Cultura), il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e diversi sindaci e amministratori del territorio.

Gli assessori regionali si sono poi trasferiti a Gerenzano per verificare, anche in questo Comune, i danni dovuti al maltempo.

Il Comune di Gerenzano, soltanto per gli eventi di maltempo del 24 luglio, ha segnalato agli uffici regionali 24 milioni di euro di danni alle abitazioni, 10 milioni di euro di danni alle attività economiche e produttive, stimando 1 milione e 200 mila euro di interventi necessari per il rifacimento delle coperture di edifici pubblici.

Sempre per il maltempo del 24 luglio, il Comune di Saronno ha invece segnalato 1 milione e duecentomila euro di danni a strutture e infrastrutture civili, pubbliche, allagamento di sottopassi, crollo di alberature, danni a serramenti e coperture e 160 mila euro di interventi necessari per la pulizia delle strade e la rimozione delle piante. Restano ancora da quantificare i danni per la tromba d'aria che ha colpito la zona la notte tra il 29 e il 30 luglio.

La Russa, Comazzi, Caruso e Cattaneo hanno espresso la massima vicinanza della Regione ai Comuni colpiti.



