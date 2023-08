Scippato l'ex presidente di Camera della Moda

Mario Boselli, presidente della fondazione Italia Cina ed ex presidente della Camera della Moda, ha denunciato di essere stato aggredito e rapinato domenica mattina lungo i Bastioni di Porta Venezia, nel centro di Milano, da un giovane che gli ha strappato una collana d'oro. La stessa cosa è accaduta tempo fa a suo figlio.

"Ho male al collo, ma è andata bene - spiega Boselli al Corriere della Sera, che oggi ne ha dato notizia -. Tra i problemi di Milano, oltre alla sicurezza, c'è la rassegnazione: gli abitanti si sentono abbandonati. Volevo lasciar perdere, ma mio figlio mi ha convinto. Ho denunciato e scritto al questore, con in copia prefetto e sindaco".

Al questore Giuseppe Petronzi, l'ex presidente della Camera della Moda, 82 anni, ha scritto che "in zona la situazione è insostenibile e nonostante le parole del sindaco Sala sulla sicurezza della città, è ovvio che non si tratta di percezione ma di un problema reale".

"Sono fiducioso - ha aggiunto - che vengano prese iniziative.

Lo preciso, io non ce l'ho con nessuno, ma ritengo doveroso sensibilizzare sul tema della sicurezza nell'interesse non solo dei milanesi ma anche dei visitatori e della città. Dobbiamo tutelare il suo valore a tutti i costi".



