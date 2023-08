Centro sociale sgomberato, corteo di protesta a Monza

Circa 300 persone stanno sfilando in un corteo di protesta, partito intorno alle 20.30 da piazza Castello a Monza, per protestare contro lo sgombero del centro sociale Foa Boccaccio, operato ieri dalla Digos di Monza. Il corteo estemporaneo, con cartelli e lancio di fumogeni, sta attraversando la città. Il collettivo Foa, già ieri pomeriggio aveva preannunciato una reazione allo sgombero, l'ennesimo da quando l'ex industria tessile monzese è stata occupata abusivamente quasi 20 anni fa. Decine gli agenti della Questura di Monza impiegati per garantire la sicurezza. Al momento non si registrano scontri e feriti.



