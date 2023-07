Milano Cortina: gara deserta per la pista da bob di Cortina

Non sono arrivate offerte per l'affidamento dei lavori per la pista da bob di Cortina per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Come si legge infatti in una nota di Simico, Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, "si è conclusa oggi la prima parte della procedura di gara prevista per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento 'Cortina Sliding Centre - Lotto 2 - Riqualificazione Pista Eugenio Monti'", opera connessa alle Olimpiadi e Paralimpiadi, e al termine di questa fase "non risultano pervenute offerte".

Al contempo "è già stata avviata nella giornata odierna la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" che avrà "tempi contingentati - conclude la nota - e potrà garantire il rispetto delle tempistiche indicate nel disciplinare di gara relativo alla realizzazione dello Sliding Centre di Cortina".



