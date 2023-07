Mario Pirovano porta in Usa un'opera di Dario Fo e Franca Rame

Tappa americana per il tour estivo di Mario Pirovano che da oggi al 7 agosto porterà in scena "Lu Santo Jullare Francesco" di Dario Fo e Franca Rame presso il Middlebury Language College nel Vermont dove terrà anche una serie di lezioni/spettacolo durante le quali racconterà la sua vita con Dario Fo e Franca Rame.

Entrato stabilmente nel 1983 nella loro compagnia, Pirovano ha svolto numerose mansioni diverse, seguendo i due attori anche nelle tournée internazionali, e dal 1991 ha iniziato a esibirsi da solo sulla scena proprio con il Mistero Buffo. Nel corso degli anni ha poi messo in scena in Italia e nel mondo alcuni dei monologhi più famosi di Dario Fo, anche in lingua inglese e in spagnolo.

"È una grande soddisfazione - commenta Mario Pirovano - essere stato inviato da uno dei college più liberal degli Stati Uniti, la prima sensazione che provo è senza dubbio quella di una grande felicità! E poi la consapevolezza che, dopo tutto, Dario Fo e Franca Rame mi hanno regalato tutto questo. E quindi mi pervade un profondo senso di gratitudine pensando a loro e alla nostra vita insieme per 20 anni, nella stessa casa, in corso di Porta Romana a Milano, Quante vicissitudini abbiamo vissuto in quella casa! Quante cose ho imparato vivendo con loro una specie di working progress permanente".



