La Regione Lombardia riforma i Pronto soccorso, 'meno attese'

Riordinare strutture, attività e ruoli del personale medico nei Pronto soccorso della Lombardia: è l'obiettivo della riforma della rete dell'emergenza-urgenza, che l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso aveva annunciato nelle scorse settimane, approvata oggi dalla giunta regionale.

Il piano dà indicazioni affinché le strutture ospedaliere, pubbliche e private, garantiscano "l'immediata accoglienza" del paziente nelle degenze e la continuità della presa in carico. La permanenza in Pronto Soccorso sarà quindi limitata al tempo necessario a completare l'iter diagnostico terapeutico d'urgenza.

L'indisponibilità di posti letto nelle sezioni di degenza ospedaliere non potrà essere giustificazione sufficiente a impedire l'immediato ricovero del paziente da parte del medico di Pronto Soccorso: per i pazienti con necessità di trattamenti complessi dovrà infatti essere sempre prevista una Unità Operativa complessa di 'Pronto Soccorso e Medicina d'Emergenza-Urgenza', che comprenda attività di Obi (Osservazione Breve Intensiva) e degenza di Medicina d'emergenza-urgenza.

Per i pazienti meno gravi vengono invece implementati due percorsi: uno extraospedaliero, con il potenziamento della Centrale medica integrata e dei team di risposta rapida per le cure domiciliari degli anziani e fragili, e un altro intraospedaliero con la predisposizione, in ogni Dea (Dipartimento di emergenza, urgenza e accettazione), di un ambulatorio dedicato ai codici minori.

"Una riorganizzazione importante - sottolinea Bertolaso - che ci impegnerà per diverso tempo e ci porterà a un sistema tra i più moderni al mondo". L'obiettivo, conclude l'assessore, "è ridurre i tempi di attesa che, a volte, soprattutto per le situazioni meno gravi, sono davvero troppo lunghi. Molti problemi possono essere risolti con la telemedicina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA