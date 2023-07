A Milano chiude l'Odeon, primo multisala della città

Ha quasi 100 anni, per la precisione 94, ma non arriverà a compiere un secolo di vita il cinema Odeon di Milano, a due passi da piazza del Duomo. La storica multisala con dieci sale di proiezione e oltre 2mila posti a sedere, la prima della città, chiuderà i battenti da domani, con gli ultimi spettacoli in programma oggi fino alle 22:45, ora in cui inizierà l'ultima proiezione.

È la fine di un'epoca perché la multisala è aperta, prima come teatro e poi come cinema dal 1929 con la sua architettura unica in stile Art déco. Al suo posto nascerà un centro commerciale, anche se a pochi passi da lì c'è già La Rinascente.

Nell'ultimo giorno di proiezioni i milanesi si sentono un po' orfani dell'Odeon. Come Lorena che ha 46 anni e parla di questo cinema con commozione prima di entrare a vedere il film Barbie.

"A Milano e soprattutto in centro stanno chiudendo tutti i cinema - ha osservato -, io vengo qua da quando ero bambina. I miei genitori mi portavano a vedere i cartoni animati della Disney e da grande ci sono sempre venuta con le amiche".

Anche per Nicolas "è una bella botta la chiusura dell'Odeon - ha commentato -. Quanti ricordi in queste sale e per cosa? Per l'ennesimo centro commerciale di cui non abbiamo bisogno".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA