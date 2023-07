Gli strappano orologio mentre visita il quadrilatero della moda

Lo hanno accerchiato in tre mentre camminava in via Sant'Andrea, una delle vie più chic del quadrilatero della moda a Milano, e gli hanno strappato dal polso un Patek Philippe del valore di 130 mila euro.

E' accaduto ieri sera attorno alle 22.15 a un turista austriaco di 53 anni in visita nel capoluogo lombardo. L'uomo, sotto choc, un'ora dopo si è recato in Questura per denunciare, quanto gli era accaduto.

Passeggiando nella via nota per i negozi delle maison degli stilisti di tutto il mondo e per i palazzi d'epoca, è stato circondato da tre individui, a suo dire di origine nordafricana, che gli hanno strappato l'orologio di lusso e si si sono dileguati.



