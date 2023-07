GdF: generale Galdino, orgogliosi per il nostro impegno sociale

"Il lavoro che facciamo è di tutela della legalità economica e questo ha un altissimo valore sociale perché si è al servizio della comunità per far sì che anche le regole di carattere economico vengano rispettate": è quanto ha detto il generale di Corpo d'armata Sebastiano Galdino, comandante in seconda della Gdf, ritirando a Ponte di Legno (Brescia) il Mirella Cultura, riconoscimento assegnato per l'attività della GdF nel sociale.

"La Guardia di Finanza - ha proseguito Galdino - opera a tutto tondo, ad esempio qui nella valle è molto presente per il soccorso alpino e in questo momento siamo anche particolarmente impegnati insieme alle altre forze di polizia e alla capitaneria di porto nel Canale di Sicilia, in tutto il Mar Mediterraneo da una parte per contrastare il traffico di essere umani, contro gli scafisti, ma anche di armi, ed eventuali casi di possibile terrorismo e al tempo stesso operiamo tantissimi salvataggi nei confronti di tutti quei migranti che cercano di trovare un posto migliore altrove e di tutte queste attività i nostri militari sono orgogliosi, oltre che veramente coraggiosi, anche in condizioni estreme di poter fornire il loro ausilio".

Nel consegnargli il riconoscimento, Andrea Bulferetti, presidente di Mirella Cultura, ha voluto ricordare il ruolo della Gdf in questo territorio, durante la prima guerra mondiale e anche in tempi recenti con i disastri causati dal maltempo nella Regione Lombardia, ma anche le imprese delle Fiamme Gialle in campo sportivo.



