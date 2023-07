Fiamme in azienda nel Milanese, alta e densa colonna di fumo

Un incendio si è sviluppato oggi, dopo le 13, all'Urania Color di Senago, azienda del Milanese specializzata nel settore della zincatura elettrolitica. E' in corso l'intervento dei vigili del fuoco di Milano per spegnere le fiamme. Dall'edificio si è alzata anche una densa e alta colonna di fumo visibile dai comuni limitrofi.

L'amministrazione comunale, dal sito ufficiale su facebook, rassicura che "le forze dell'ordine sono sul posto" ma raccomanda: "per precauzione chiudete le finestre, nell'attesa di avere un quadro più chiaro della situazione".



