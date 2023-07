Uccide la ex a coltellate, 23enne fermato nel Milanese

Un 23enne italiano di origini marocchine, attualmente in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri di Cologno Monzese, è accusato di aver ucciso, con più coltellate alla gola, la ex fidanzata, una 20enne italiana.

Il delitto risale alla scorsa notte ed è avvenuto nell'appartamento della ragazza. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente dell'omicidio. Il 20enne si è presentato all'alba confessando il delitto presso il comando della Polizia Locale.



È in corso l'interrogatorio del 23enne Zakaria Atqaoui. In caserma, con i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni (Milano), c'è la pm di Monza Emma Gambardella, che sta conducendo l'interrogatorio. A quanto emerso, i due giovani si erano lasciati e il delitto è avvenuto a seguito di una lite. I genitori della ragazza, che si trovavano in Sardegna, appresa la notizia stanno rientrando a Cologno.

La vittima

Occhi profondi e castani, il volto curato, studentessa alla Bicocca di Milano, un fratello e due genitori a cui era molto legata. Questo il ritratto di Sofia Castelli, la ragazza di 20 anni uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato, la scorsa notte a Cologno Monzese (Milano), in casa sua. Sofia, descritta da chi la conosceva come una ragazza "allegra, dolcissima e piena di sogni", è rientrata a casa all'alba, dopo ave trascorso una serata in discoteca, come ha scritto nelle sue ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram. L'ultima è delle 5.58 del mattino. Prima era a ballare al "The Beach" di Milano, insieme a una sua amica. In discoteca, a quanto emerso, c'era anche l'ex fidanzato Zakaria Atqaoui. I due si erano lasciati, ma a casa di Sofia è arrivato anche lui, assieme all'amica. Cosa sia accaduto dopo è ancora da chiarire. Ad uccidere Sofia è stato Atqaoui, secondo la sua stessa ammissione, verso le 9.30 quando si è presentato al Comando di Polizia Locale per costituirsi.

