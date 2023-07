Sala, dopo maltempo la rete dei tram ripristinata al 70%

Dopo il nubifragio che ha colpito Milano proseguono i lavori per ripristinare la rete del trasporto pubblico locale. La rete dei tram, che ha subito danni e interruzioni a causa degli alberi e dei rami caduti, è stata ripristinata al 70%, come ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala, sulle sue pagine social. L'obiettivo è di arrivare tra una settimana al 90%, quindi al quasi totale ripristino dei percorsi.

"Grazie al lavoro dei nostri tecnici l'obiettivo è ripristinare il 90% entro la fine della prossima settimana - ha scritto Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico cittadino sulle sue pagine social - e dove non sarà possibile il servizio sarà garantito con bus sostitutivi".



