Hojlund dall'Atalanta al Manchester United per 72 milioni

Il Manchester United ha raggiunto l'accordo con l'Atalanta per il trasferimento dell'attaccante della nazionale danese Rasmus Hojlund sulla base di 72 milioni di sterline (quasi 84 milioni di euro), riferisce la Bbc. Il giocatore, 20 anni, si trasferirà all'Old Trafford per un compenso di 64 milioni di sterline, più 8 di bonus. Hojlund era arrivato all'Atalanta nell'agosto 2022 ed ha segnato 10 gol in 34 presenze la scorsa stagione.

Il suo contratto con lo United sarà di cinque anni, con l'opzione di un'ulteriore stagione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA