A Milano i parchi recintati resteranno chiusi fino al 31 agosto

I parchi recintati di Milano rimarranno chiusi fino al 31 agosto. In tutte le altre aree verdi resta consentito l'accesso ma è vietato sostare in prossimità o sotto alberi e piante che presentino evidenti segni di danneggiamento. Lo stabilisce per ragioni di sicurezza un'ordinanza del Comune di Milano dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla città nella notte tra il 24 e il 25 luglio e anche alla luce delle nuove allerte meteo, come quella gialla in corso dal pomeriggio di oggi fino a domattina.

In caso di allerta meteo per temporali, piogge, vento o grandine il divieto di frequentazione si estende anche alle aree verdi non chiuse.

Per quanto riguarda invece le attività commerciali presenti in prossimità di aree verdi, come bar e ristoranti con dehor, l'ordinanza chiede di segnalare in modo tempestivo alla Protezione Civile possibili pericoli riscontrabili a vista e, in caso di alberi, piante o rami danneggiati, di non utilizzare i plateatici in queste aree.

Le zone in cui si svolgono i mercati sono, invece, escluse dall'ordinanza perché già oggetto di verifica specifica da parte dell'amministrazione comunale.

Gli agenti della Polizia Locale, conclude la nota di Palazzo Marino, sono in servizio per informare cittadini e cittadine e far rispettare l'ordinanza.



