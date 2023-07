Violentata mentre fa jogging, un fermo nel Milanese

Un uomo di 27 anni è stato fermato su ordine della Procura di Lodi con l'accusa di aver violentato una donna mentre faceva jogging il 23 dicembre dell'anno scorso nelle campagne di Locate di Triulzi, nel Milanese. Il provvedimento è già stato convalidato dal gip di Milano.

L'indagine è stata condotta dai carabinieri di San Donato milanese. L'uomo, un nordafricano, si trova ora in carcere.





I carabinieri, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno ricostruito la dinamica dell'aggressione e della violenza, e hanno raccolto, a carico dell'indagato, i necessari e gravi indizi di colpevolezza per il fermo.

Le indagini hanno verificato che, nel pomeriggio del 23 dicembre 2022, mentre la vittima stava facendo jogging da sola in una zona di campagna nei pressi della località Cascina Nesporedo, a Locate, era stata aggredita alle spalle dall'uomo che, tappandole la bocca per impedirle di chiedere aiuto, l'aveva trascinata nella vicina boscaglia e l'aveva violentata.

La donna ha raccontato che, mentre stava correndo nei pressi della cascina, è stata aggredita "di sorpresa alle spalle" dall'uomo che le ha chiuso "la bocca per impedirle di urlare" e di "chiedere aiuto". E l'ha, poi, "trascinata con forza nella boscaglia". La vittima, dopo aver chiamato i carabinieri, è riuscita a fornire una sommaria descrizione del violentatore.

Le indagini sono partite da alcuni oggetti sequestrati in quell'area: uno scontrino, una busta e una vaschetta. Poi gli investigatori hanno effettuato una serie di appostamenti e raccolto informazioni nella zona, territorio di spaccio. Sono riusciti così a risalire all'utenza telefonica di uno dei pusher più attivi, proprio il 26enne marocchino, e i tabulati hanno confermato che l'utenza quel giorno era nella zona della violenza sessuale. E sono stati sentiti, poi, alcuni 'clienti' dello spacciatore, che si faceva chiamare "zio" o "Abdul" e che aveva anche un alias di copertura. Dopo quel fatto del 23 dicembre, ha raccontato una testimone, era "sparito dalla circolazione".

Il fermo, disposto dai pm di Lodi, è stato eseguito a San Donato milanese e pertanto, della convalida si sono occupati per competenza la Procura di Milano e il gip del capoluogo lombardo che trasmetterà gli atti a Lodi per il prosieguo dell'inchiesta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA