Unica tappa italiana per i Jonas Brothers a maggio a Milano

I Jonas Brothers arriveranno a Milano al Mediolanum Forum il prossimo 28 maggio per l'unica data italiana del loro tour mondiale '5 albums. 1 night' che prevede 90 tappe in 28 Paesi.

Per la band, si tratta di un ritorno in Italia dall'ultima esibizione e una prima assoluta in Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Irlanda del Nord, ad Amburgo, Lione, Monaco, e ancora in Norvegia, Australia e Nuova Zelanda.

I biglietti per il concerto saranno in prevendita per gli utenti My Live Nation (Live Nation produce il tour) a partire dalle 10 di giovedì 3 agosto mentre la vendita per tutti si aprirà alle 10 del 4 agosto su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.



