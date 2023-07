Mondiali scherma: spada donne, Italia in semifinale

L'Italia della spada femminile batte 29-26 Hong Kong e accede alle semifinali dei Mondiali di scherma in corso a Milano. La squadra azzurra, composta da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola, affronterà in semifinale la Svizzera, nell'altro quarto di finale ha superato 41-40 all'ultima stoccata la Francia della medaglia d'oro nell'individuale Marie-Florence Candassamy.

L'altra semifinale, invece, sarà Corea del Sud-Polonia. La finale per il bronzo è prevista per le 13, mentre la finale per l'oro si disputerà alle 17.



