Finisce con una medaglia d'argento il torneo dell'Italia femminile di spada ai Mondiali di scherma in corso a Milano. La squadra azzurra, composta da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola, è stata infatti sconfitta per 32-28 nella finale per l'oro dalla Polonia. Si tratta comunque dell'ottava medaglia di questa rassegna iridata per l'Italia, che permette di eguagliare il risultato dei Mondiali 2022 in Egitto.



