Gdf sequestra 2 milioni all'ex body builder Rozza e ai genitori

Beni per oltre 2 milioni di euro, tra cui 12 immobili tra Milano e Riccione, 4 auto compresa una Ferrari 488 Spider con targa della Repubblica di San Marino, 750.000 euro in contanti trovati in una cassetta di sicurezza e 6 orologi di pregio.

E' il 'tesoretto' sequestrato oggi dalla Polizia giudiziaria in quota alla Gdf della Procura a Milano a Mauro Rozza, l'ex campione italiano di body building assolto per totale incapacità di intendere e volere dall'omicidio della moglie uccisa nel 2009 con 60 coltellate, al padre Sergio Rozza e alla madre Antonia Maria Rosa Meanti. I tre sono indagati in una inchiesta coordinata dal pm Cristiana Roveda per aver spolpato il patrimonio di una amica di famiglia, vedova di un imprenditore e con gravi problemi psichici tali da essere dichiarata invalida al 100%.

Le accusa vario titolo sono peculato, autoriciclaggio e frode informatica. Per i tre il gip Alessandra di Fazio, che ha convalidato il sequestro, ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa.



