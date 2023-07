Dal Comune di Milano bando per eventi in piazza Duca d'Aosta

Il Comune di Milano punta a rendere viva piazza Duca d'Aosta, l'area di fronte alla Stazione Centrale spesso teatro di episodi di degrado e insicurezza, con un calendario di eventi aperti a tutti. Per questo è stato pubblicato il bando per individuare sponsor tecnici che sono interessati a realizzare progetti e iniziative di qualità nella piazza per l'annualità 2023-2024.

Chi è interessato a partecipare potrà presentare una manifestazione di interesse fino all'8 settembre 2024. Tra i criteri oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione tecnica ci sono: l'originalità e la qualità del format, il contenuto creativo, la sostenibilità energetica e l'utilizzo di tecnologie innovative nel corso dell'iniziativa, l'impatto scenografico del progetto rispetto alle caratteristiche architettoniche della piazza, così come costituiscono fattori qualificanti anche l'attivazione di programmi di solidarietà o di eventi di aggregazione e sociali volti ad animare il territorio.

Il Comune garantirà delle agevolazioni a chi sarà individuato come sponsor come la possibilità di allestire spazi promozionali o temporary shop, l'esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni non commerciali, l'individuazione del coefficiente 0,50 per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale riferito alle occupazioni di suolo pubblico.



