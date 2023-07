Basket: Bialaszewski nuovo allenatore Openjobmetis Varese

Tom Bialaszewski è il nuovo allenatore della Pallacanestro Openjobmetis Varese; sostituisce Matt Brase, che ha guidato la formazione varesina nello scorso campionato e che ha preferito il ruolo di assistente allenatore nella Nba, a Filadelfia.

Tom Bialaszewski, classe 1982, è stato dal 2019 al 2022 assistente di Ettore Messina sulla panchina della Olimpia Milano e qui ha conosciuto Luis Scola, allora giocatore a Milano e oggi amministratore delegato della Pall. Varese. In precedenza Bialaszewski aveva avuto diverse esperienze in club della Nba, a Cleveland, a Sacramento e a Los Angeles con i Lakers. per poi guidare formazioni di G-League e, prima dell'esperienza milanese, essere nominato direttore tecnico della Nba Academy in Australia.

Sempre in giornata, la Openjobmetis Varese ha ufficializzato anche l'ingaggio dell'ala Gabe Brown. 23 anni, prodotto della Michigan State University (11.6 punti, 3.8 rimbalzi e il 38.2% di realizzazione nel tiro da tre punti nei suoi anni di college), Brown è alla sua prima esperienza nel basket europeo.





