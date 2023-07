Mondiali scherma: out Garozzo nel fioretto maschile

Derby italiano in vista negli ottavi di finale del fioretto maschile ai Mondiali di scherma in corso a Milano. Filippo Macchi e Tommaso Marini si sfideranno in un derby tricolore per entrare ai quarti, dopo aver battuto rispettivamente l'austriaco Lechner 15-14 e il giapponese Shikine 15-4. Eliminati invece Daniele Garozzo (15-11 contro il danese Winterberg-Poulsen) e Alessio Foconi (15-8 contro l'egiziano Tolba).

Nelle altre competizioni individuali, nella sciabola femminile avanza Martina Criscio, che nei quarti di finale sfiderà la giapponese Emura dopo aver battuto la britannica Maxwell 15-12, mentre è stata eliminata Rossella Gregorio, ko per 15-10 nell'incontro con la francese Apithy-Brunet.

Avanzano anche le squadre di spada femminile e sciabola maschile. Le spadiste azzurre (Fiamingo, Santuccio, Navarria, Isola) dopo la Finlandia hanno battuto anche il Canada 45-30 e domani sfideranno Hong Kong nei quarti di finale. La squadra di sciabola maschile invece negli ottavi ha battuto 45-25 l'Ucraina accedendo ai quarti di finale.



