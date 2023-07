Tommaso Marini ha conquistato l'oro nel fioretto ai Mondiali di scherma in corso a Milano.

Nella finale l'azzurro originario di Ancona ha battuto lo statunitense Nick Itkin per 15-13, vincendo il suo primo oro iridato. Si tratta della settima medaglia conquistata dall'Italia in questi Mondiali: è il secondo oro dopo due argenti e tre bronzi.



