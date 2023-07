Investito da un muletto, ferito un operaio in Brianza

Un operaio di 38 anni è rimasto gravemente ferito, dopo essere stato investito da un muletto guidato da un collega, oggi pomeriggio in un'azienda di lavorazione di materiale plastico, in via Padre Franco Ivaldi, a Carate Brianza (Monza).

A quanto emerso, durante una manovra, il 38enne ha riportato lo schiacciamento di una gamba. Soccorso dai colleghi, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici del Servizio di Prevenzione negli ambienti di lavoro di Ats per i rilievi e la ricostruzione dell'incidente sul lavoro.





