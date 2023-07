Mondiali scherma: ucraino rifiuta l'assalto contro atleta russo

L'ucraino Igor Reizlin non si è presentato in pedana nella sfida di spada maschile ai Mondiali di scherma di Milano. Come da indicazioni della Federazione ucraina a causa della guerra di Mosca contro Kiev, Reizlin non ha preso parte all'assalto contro il russo Vadim Anokhin, che così passa al turno successivo, dove troverà il vincente del faccia a faccia tra lo svizzero Max Heinzer e l'australiano Lachlan Crook.

Nel suo cammino precedente prima del tabellone a 64, il russo Anokhin aveva superato il serbo Jovan Jovanovic 15-6 e il ceco Michal Cupr per 15-3.



