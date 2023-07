Milan: i sogni di Reijnders, 'scudetto e Champions'

"La cosa che ho percepito immediatamente è quanto il Milan sia un grande club, di livello mondiale - ha detto a Sky Sport Tijjani Reijnders, nuovo centrocampista rossonero, dalla tournée americana - È una realtà molto diversa rispetto a quella da dove provengo. La cosa che mi ha colpito di più sono stati i tifosi, è bello vedere tanta passione nei confronti sia della squadra che dei calciatori".

"Quando ero più giovane guardavo il Milan in tv e già allora capivo che era un grandissimo club, essere qui adesso - ha aggiunto Reijnders - mi rende molto orgoglioso. Il più grande olandese della storia del Milan è sicuramente stato Marco Van Basten. Uno dei più grandi in Olanda". L'olandese ha parlato anche del suo nuvo allenatore, Stefano Pioli: "Il rapporto è molto buono. Prima di venire qui ho parlato con lui e abbiamo avuto fin da subito un bel feeling, sia dentro che fuori dal campo. Spero davvero che potremo lavorare insieme per molti anni". Infine un sogno: "Vincere la Champions League. E adesso provare a vincere lo scudetto. Sono i sogni che tutti abbiamo fin da bambini. Proveremo a realizzarli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA