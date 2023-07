Maltempo, Sala: 'Escludo mancanze nella manutenzione del verde'

Il maltempo che ieri ha flagellato Milano "è stato un momento drammatico ma mi pare che la città sta reagendo bene": il sindaco Giuseppe Sala ha fatto un punto della situazione a margine del Consiglio Nazionale del Coni spiegando che "le strade e la rete dei trasporti saranno ripristinati in pochi giorni, il problema che richiede più tempo è sui parchi. Un po' semplificando si dice che al parco di Porta Venezia un albero su dieci è caduto, magari non sarà così ma sono tantissimi". "Quanto tempo ci vorrà? Magari tantissimo ci sono due tematiche: gli alberi non si portano via cosi, devono essere tagliati, vuol dire tempo. Poi li ripiantiamo? Certo - ha aggiunto Sala - , ci vorrà tempo. Mi sento di escludere che ci sia stata una mancanza dal punto di vista della manutenzione. È stato un momento drammatico ma mi pare che la città sta reagendo bene".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA