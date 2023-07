Incendio in un minimarket a Milano, ustionato un 34enne

Un uomo di 34 anni del Bangladesh è stato portato in ospedale con gravi ustioni per via dell'incendio di un mini market in cui lavora in via Gola a Milano.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili dei fuoco che stanno chiarendo le cause dell'incendio con gli agenti della Questura. L'uomo avrebbe raccontato di essere stato investito da un'esplosione nel mini market non appena ha acceso la luce. Il locale potrebbe essere quindi stato saturo di gas.

Dopo una valutazione dei vigili del fuoco sono risultati agibili gli appartamenti vicini.



