Gli e-sport e il gaming spiegati alla generazione dei genitori

Com'è la vita di un campione di videogiochi, cosa c'è dietro al successo di uno youtuber, come fare capire alla generazione dei genitori il mondo digitale in cui vivono i loro figli? A questi interrogativi prova a dare una risposta 'Protezione e Esport', il talk dedicato agli sport virtuali, al gaming e al digital, promosso da Area X, il primo spazio esperienziale nato da un'iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura dedicato alla diffusione della cultura della protezione. Pericoli, stereotipi, potenzialità di un mondo in sempre maggiore espansione, che è anche molto legato al concetto di prevenzione e protezione, soprattutto da rischi nuovi, come quelli della cybersecurity, che aprono dunque anche nuovi scenari dal punto di vista della risposta assicurativa.

"E' proprio analizzando le nuove dinamiche e ascoltando i giovani che possiamo disegnare al meglio le soluzioni di prevenzione e protezione che l'oggi ci richiede", sottolinea Mauro Palonta, senior director di Intesa Sanpaolo Assicura, al centro di uno dei due panel del talk, in cui si racconta il punto di vista dei protagonisti del mondo digital e dei professionisti che stanno loro intorno, avvocati, psicologi, nutrizionisti. "È un settore pulito, di gente che tiene a ciò che si fa - dice Diego Campagnani, alias Crazyfatgamer, proplayer (cioè un gamer professionista) e campione del mondo Fifa 2020 -. Siamo accompagnati da tante figure, che non si vedono ma che ti supportano a 360 gradi, per essere protetti in un settore in cui i rischi non mancano". Ma che lui oggi affronta col sorriso. "Per diventare un proplayer è un po' come per un calciatore - racconta -. Parti quando sei bambino o adolescente, ti alleni, vai a fare i tornei nei centri commerciali, come ho fatto io, sempre con mia mamma al fianco, poi entri in classifica, ti fai notare da un team e magari riesci a diventare un professionista. Come è successo a me e oggi - sorride - questo è il mio lavoro".



