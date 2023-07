Ferì medico a Milano, ai domiciliari

E' stato posto agli arresti domiciliari il 56enne italiano che mercoledì scorso all'ospedale Policlinico di Milano ha aggredito, colpendolo con un calcio alla gamba, il direttore medico di presidio, un 33enne, che ha riportato la frattura del femore della gamba destra. Lo ha comunicato il Comando provinciale dei Carabinieri.

"L'uomo, invalido civile al 100% ed in cura presso il Cps di Monza per disturbi del comportamento - si legge in una nota - era stato poi fermato dai Carabinieri intervenuti presso il nosocomio. Le successive indagini condotte dai militari della Compagnia Duomo hanno consentito di ricostruire la vicenda".





