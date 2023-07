Costituita la 'Comunità energetica rinnovabile' di MalpensaFiere

Si è costituita ufficialmente la 'Comunità energetica rinnovabile' (Cer) di MalpensaFiere. Oggi, a Busto Arsizio, sono stati sottoscritti sia l'atto costitutivo, sia lo statuto dell'associazione 'MalpensaFiere CER', portando a termine un percorso avviato da mesi e coordinato dal segretario generale di Camera di Commercio, Mauro Temperelli, con la collaborazione dello Studio Sani Zangrando per la parte giuridica e dell'ingegner Massimo Carbone per quella tecnico-energetica.

"Rendiamo così operativo - spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello - uno dei progetti emblematici avviati dal nostro ente sulla linea programmatica 'Sviluppo sostenibile'. Abbiamo iniziato ad aggregare una serie di soggetti a partire da una nostra struttura, quale appunto MalpensaFiere, ma sicuramente metteremo il know-how maturato a disposizione del territorio per accelerare la costituzione in provincia di altre Comunità Energetiche. Queste ultime, infatti, rappresentano preziosi strumenti di "democrazia energetica", vedendo uniti amministrazioni, imprese e cittadini nell'obiettivo di conseguire incentivi economici ed ambientali di sicura evidenza".

Le Cer - spiega la Camera di commercio - si prefiggono di aggregare nelle comunità locali imprenditori, enti, ma anche privati cittadini allo scopo di incentivare gli investimenti in fonti rinnovabili da parte di alcuni soci (i prosumer) e l'autoconsumo da parte dei suoi altri componenti (consumer). Con l'ormai imminente pubblicazione del decreto attuativo, sarà meglio definito il quadro degli incentivi economici che dovrebbero andare a stimolare sia la produzione da rinnovabile sia, appunto, l'autoconsumo su base locale: determinante è l'appartenenza dei soci alla stessa cabina primaria di trasformazione.

"Ovviamente, a tali benefici di ordine economico - continua Vitiello - si aggiungono quelli di natura sociale e ambientale, in particolare la diminuzione di emissione di CO2".

Tra i 21 fondatori, oltre a Camera di Commercio e Promovarese Srl, che partecipano alla CER con la struttura di MalpensaFiere, anche lo stesso Comune Busto Arsizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA