Così il rock placa la tempesta, in 70mila dal 'Boss' a Monza

Dopo i nubifragi, il terrore e le polemiche, di dirompente resta solo la musica del 'Boss'. Il sole torna a splendere su Monza con l'energia e la grinta di Bruce Springsteen, che ieri sera ha suonato davanti a oltre 70mila persone in una delle zone più colpite dal maltempo dei giorni scorsi. Come aveva fatto a maggio esibendosi a Farrara a pochi giorni dal nubifragio che ha flagellato l'Emilia-Romagna.

Con quasi 3 ore di live, 27 brani in scaletta e poche parole, il cantautore americano si è esibito insieme alla E Street Band nel prato della Gerascia, all'interno dell'Autodromo, per l'ultima tappa europea del tour mondiale 2023.

Camicia nera a maniche corte, blu jeans e Dr. Martens bordeaux: Springsteen, 73 anni, è salito sul palco al tramonto con un ritardo di quasi mezz'ora rispetto all'orario previsto.

"Ciao Monza", ha gridato aprendo il live con la celebre No Surrender. Travolto dall'amore e dall'entusiasmo del pubblico, che fino al mattino ha temuto che il concerto potesse saltare, il musicista ha proseguito senza interruzioni per tutta la prima parte della serata, alternando grandi successi degli anni Ottanta come Prove it All Night e Promised Land, a brani più recenti, tutti estratti dal penultimo album, tra cui Ghosts e Letter to you.

Un commovente monologo, in ricordo di George Theiss, amico ed ex membro della prima band di Springsteen, The Castiles, ha introdotto Last Man Standing, canzone a lui dedicata.

Con grandi classici come Because the Night, She's the One, e Wreckig Ball, dal calare del sole il Boss non ha più lasciato tregua al pubblico, che ha continuato a cantare e ballare fino a fine serata, quando la rockstar ha scelto per il bis alcuni tra i suoi pezzi più noti. Born to Run, Glory Days, Dancing in the Dark e poi la cover di The Top Notes ormai diventata un suo cavallo di battaglia, Twist and Shout, per chiudere infine con la romantica e più recente I'll See You in My Dreams, eseguita in acustico. "Grazie Monza, ti amo Italia", ha detto prima di lasciare il palco, promettendo che ci sarà un ritorno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA