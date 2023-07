Appello su Fb del sindaco di Cesano,volontari a pulire le strade

Sono bastate solo poche ore e a Cesano Boscone, nel Milanese, l'appello del sindaco Salvatore Gattuso, lanciato nella serata di ieri attraverso il portale istituzionale e la pagina ufficiale di Fb per trovare volontari che affiancassero la Protezione civile, ha già raccolto una quarantina di adesioni.

E dal primo pomeriggio una prima squadra è già in azione. Il Comune ha fornito guanti e attrezzi.

"Il nostro obiettivo - spiega Gattuso - è tornare al più presto alla normalità. Già ieri, tutti i volontari della Protezione civile, il personale degli uffici tecnico e manutenzione e gli operai incaricati da quest'ultimo hanno risolto i problemi più urgenti, rendendo tutte le vie percorribili. Per ragioni di sicurezza, ho disposto la chiusura delle aree verdi, raccomandando interventi di messa in sicurezza anche ai privati. Vista la situazione, abbiamo pensato di chiedere la collaborazione dei cittadini, che hanno risposto con grande entusiasmo".

Gli interventi sono stati pianificati nel corso di una riunione con alcuni rappresentanti della Protezione civile in mattinata. Per informazioni e adesioni è possibile contattare l'ufficio personale del Comune scrivendo a personale@comune.cesano-boscone.mi.it



