A Milano caduti oltre 400 alberi, continua il lavoro di sgombero

Sono oltre quattrocento gli alberi caduti sulle strade di Milano nella bufera che si è abbattuta sulla città intorno alle 4 di ieri mattina. E sta continuando il lavoro senza sosta per rimuoverli e così ripristinare la circolazione.

Sono segnalate chiusure e deviazioni fra via Legnano e piazza Lega Lombarda - fra il parco Sempione e via della Moscova - proprio per i lavori di ripristino, così come in via Regina Margherita vicino alla rotonda della Besana, in via Lomellina, in via MacMahon, in piazza Durante e via Assiano.

Atm, l'azienda di trasporti milanesi, ha fatto sapere di essere al lavoro "per liberare gli snodi più critici della rete tram, tra cui piazzale Maciachini, Parco Nord, Porta Lodovica e via Torino" consigliando di consultare la App per vedere i cambiamenti al servizio dovuti ai danni per il maltempo.

Il 60% delle linee, si legge sul sito, è stata ripristinata ma ancora sono tante le modifiche e le deviazioni: la linea 90/91 che segue la circonvallazione fa servizio limitato così come oltre una decina di linee di tram e 13 di bus mentre il filobus 92 e 93 sono sospesi così come i tram 5 e 19.



