Springsteen sul palco, 'Ciao Monza'

Al grido di "Ciao Monza", Bruce Springsteen ha messo fine all'attesa dei fan che da ore lo aspettavano nel prato della Gerascia all'interno dell'Autodromo.

Salendo sul palco pochi minuti prima delle 20, il 'Boss' e la E Street Band hanno aperto il concerto con la celebre 'No Surrender', seguita dalla più recente 'Ghosts', uscita nel 2020 con il penultimo album.

Dopo 'Prove it all night', il cantautore americano ha gridato ancora una volta 'Monza', riscuotendo un forte entusiasmo nel pubblico, che già dalle prime note ha cominciato a cantare e ballare con le braccia alzate al cielo. Tanti i cartelloni nelle prime file portati dai fan a sostegno del 'Boss' arrivato all'ultima tappa europea del tour mondiale 2023, tra cui uno con scritto 'Bruce this is my glory day'.



