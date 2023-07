Pontedilegnopoesia, prende il via il cartellone culturale

Con il premio nazionale di poesia edita PontedilegnoPoesia, giunto alla quattordicesima edizione, parte il cartellone di 'Una montagna di cultura...la cultura in montagna', nona edizione della rassegna organizzata da Pontedilegno-MirellaCultura con la collaborazione di Pro Loco e Biblioteca Civica e in programma da venerdì 28 luglio a mercoledì 16 agosto.

Il premio di poesia, 14/a edizione, è il più tradizionale tra gli eventi previsti. Due giornate dedicate alla poesia con i sei vincitori della selezione (Cristina Alziati, Tiberio Crivellaro, Maura Del Serra, Agnese Fabbri, Baldo Meo e Silvio Raffo) che presenteranno le loro opere al pubblico. Il vincitore aggiungerà il proprio nome ad un albo d' oro tra cui figurano Franco Loi (2010), Giuseppe Grattacaso (2014), Vivian Lamarque (2017), Giancarlo Pontiggia (2018), Eva Taylor (2020) e Alberto Bertoni (2022).

Le decisioni della Giuria tecnica (Nina Nasilli, presidente, Eletta Flocchini, Giuseppe Grattacaso, Vincenzo Guarracino e Giuseppe Langella) saranno rese note domenica 30 nel corso della cerimonia che vedrà anche la consegna del Premio Franco Loi-PontedilegnoPoesia alla carriera 2023 a Eugenio De Signoribus. Ma sarà anche l' occasione per l'attribuzione del Premio Pontedilegno-MirellaCultura 2023 - che ha finalità sociali e rivolge l'attenzione a personaggi, enti o istituzioni - al Corpo della Guardia di Finanza. Un riconoscimento non solo per l'attività di contrasto alla criminalità ma anche per quanto ha rappresentato e rappresenta per un territorio come l'Alta Valle Camonica, attraverso la partecipazione dei suoi uomini alla Guerra Bianca e, oggi, attraverso l' attività di Soccorso Alpino. Ritirerà il Premio il Vice Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di C.A. Sebastiano Galdino.

PontedilegnoPoesia farà da prologo agli altri eventi di 'Una montagna di cultura…la cultura in montagna', tra spettacoli teatrali, incontri, concerti tra le baite e una serata dedicata ad "Happy Days" per i cinquant'anni della famosa serie tv americana, celebrata da un libro scritto da Giuseppe Ganelli.





