A Cesano Boscone, nel Milanese, un ramo ha distrutto la notte scorsa a causa del maltempo la facciata a vetri della Scuola civica di musica in via Matteotti.

Nel comune milanese quasi ovunque piante cadute anche su auto, e crolli di cornicioni. Non ci sono stati feriti secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale.



