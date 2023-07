L'acqua un bene prezioso raccontato da A2a, Chora Media e Will

'Non c'è vita senza acqua'. E' il titolo del podcast da oggi in rete frutto della collaborazione tra A2a, Chora Media e Will Media, a cui seguirà domani il documentario online 'Senza Acqua, Troppa Acqua'. Lo annunciano gli organizzatori dell'iniziativa con l'obiettivo di "promuovere una riflessione sul valore dell'acqua, risorsa limitata, indispensabile per la vita delle persone e la sopravvivenza del Pianeta". Un percorso di sensibilizzazione inaugurato lo scorso 10 luglio presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo), dove si è svolto il primo 'Life Talk' di A2a.

Ne ha tratto ispirazione l'agenzia Chora Media diretta da Mario Calabresi per realizzare il podcast disponibile da oggi e articolato in 3 episodi da circa 15 minuti ciascuno, in cui la fisica dell'atmosfera Serena Giacomin, climatologa e presidente dell'Italian Climate Network, affronta il ruolo del cambiamento climatico per la gestione delle acque.

Si focalizza invece sulla siccità il successivo documentario realizzato da Will Media, un viaggio compiuto dal responsabile Sostenibilità Matteo Battagion attraverso i settori più colpiti dalla scarsità o addirittura dall'assenza totale di acqua, raccontato in un cortometraggio di circa 20 minuti.

Il podcast è disponibile da oggi su tutte le piattaforme audio free (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast), sui siti web di Chora Media e di A2a, mentre il documentario sarà online da domani sui canali video di Will Media (YouTube, Facebook, ChiliTV) e sui canali digitali della stessa A2a.





