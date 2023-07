Inzaghi, lo scudetto è il grande obiettivo dell'Inter

"Vogliamo riconfermarci in Europa, sappiamo che sarà difficilissimo ma ci proveremo. Poi abbiamo un grande obiettivo che è lo scudetto, è un obiettivo della società. Stiamo cercando di rinforzarci e di prepararci al meglio con questa preparazione in Giappone, abbiamo speranza di vincere lo scudetto". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato dal canale YouTube giapponese SoccerKing durante la tournée del club nerazzurro.

"Chiaramente l'ultima è stata una grande stagione, ci ha permesso di vincere Coppa Italia e Supercoppa Italiana - ha proseguito Inzaghi -. Poi abbiamo fatto la finale di Champions League, che è stata un grandissimo successo. Rispetto all'anno scorso abbiamo avuto una grande crescita a livello europeo, non capita tutti gli anni di disputare una finale di Champions.

L'Inter, per esempio, era da 13 anni che non ci arrivava. È quindi un motivo di grande orgoglio".



