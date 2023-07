Giroud, 'sarebbe fantastico dare al Milan la seconda stella'

Olivier Giroud non si nasconde e fissa un obiettivo ambizioso per il suo Milan: "Vogliamo fare la migliore stagione possibile in campionato e anche in Champions League", ha spiegato il francese alle telecamere di Dazn.

"Sarebbe qualcosa di eccezionale vincere la seconda stella. Sono qua perché il mio corpo me lo permette e ho lo spirito di competizione che mi permetterà di aiutare la squadra. Nel frattempo, sono molto felice di essere tornato a Milanello e vedere i ragazzi, anche i nuovi compagni", ha concluso Giroud.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA