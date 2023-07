Crollo di alberi per il maltempo, a Milano chiuse le aree verdi

Dopo il violento temporale di questa notte, il Comune di Milano ha deciso la chiusura di tutti i parchi recintati, dal parco Sempione ai giardini Montanelli, e ha disposto il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree alberate aperte fino a nuova comunicazione.

Da questa notte "sono in corso le prioritarie e urgenti operazioni di sgombero delle strade dai rami e dagli alberi caduti a centinaia, per consentire il ripristino della viabilità nei quartieri per il trasporto pubblico e il traffico privato" spiegano da Palazzo Marino. Una volta risolta "l'emergenza strade, nei prossimi giorni si interverrà nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi".

Al lavoro sono impegnati polizia locale, protezione civile., MM. Amsa. Atm e Avr, che gestisce il verde cittadino. Al lavoro, ovviamente, anche i vigili del fuoco. Un albero caduto in viale Romagna non solo ha bloccato parte della strada ma ha divelto i cavi della tensione dei tram, in viale Isonzo è crollato un ponteggio. Alberi crollati e problemi alla viabilità anche in piazzale Susa, via Trenno, via Premuda, fra corso Venezia e via Palestro dove si trovano i giardini Montanelli, viale Zara, una delle strade di ingresso in città venendo da Nord, in viale Regina Margherita, nel centrale Corso Italia, nella periferica via Lorenteggio.

Si tratta solo di alcuni dei crolli di alberi segnalati in città dove il traffico è andato in tilt in molte aree della città.



